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У Нацбанку вважають, що
зростання трудової міграції...

У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12

У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12

Что такое? Высокая учетная ставка не спасает от инфляции? Ай яй яй! А название статьи провокационное!
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