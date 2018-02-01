Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12
У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12
Что такое? Высокая учетная ставка не спасает от инфляции? Ай яй яй! А название статьи провокационное!
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