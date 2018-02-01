Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12
У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12
Что такое? Высокая учетная ставка не спасает от инфляции? Ай яй яй! А название статьи провокационное!
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:30
Последнее время глубокие мысли звучат:
1) Минэкономики считает, что высокие зарплаты остановят миграцию:
2) НБУ видит угрозу экономике в миграции.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:27
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб точно був двійошником в школі і зовсім не розбирається в економіці. Як таких людей беруть в НБУ?
це просто нонсенс!
У них підвищення зарплат погано - бо прибуток підприємств зменшується, і падіння зарплат теж погано - бо люди перестають купляти продукцію підприємств - і прибуток зменшується.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:43
Украина может стать дачей для Польши(Как Мексика для США). "Спасибо" Порошенку и Ко.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:02
Если трудовая миграция угрожает украинской экономике, что надо сделать?
Ограничить ее.
Как?
Элементарно, Ватсон! Ввести визовый режим для выезжающих из Украины, с имущественным цензом - есть миллион долларов (в эквив. к гривне) в украинских банках (а лучше в одном, том самом) - давать визу, меньше - не давать.
И все прекрасно. ̶К̶р̶е̶п̶о̶с̶т̶н̶ы̶е̶ Свободные граждане Украины продолжают работать в Украине в надежде ̶п̶о̶л̶у̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶п̶о̶х̶л̶е̶б̶к̶у̶ накопить миллион долларов.
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