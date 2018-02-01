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У Нацбанку вважають, що
зростання трудової міграції...

У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12

У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:12

Что такое? Высокая учетная ставка не спасает от инфляции? Ай яй яй! А название статьи провокационное!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:30

Последнее время глубокие мысли звучат:
1) Минэкономики считает, что высокие зарплаты остановят миграцию:
2) НБУ видит угрозу экономике в миграции.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:27

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб точно був двійошником в школі і зовсім не розбирається в економіці. Як таких людей беруть в НБУ?
"Підвищення зарплат, яке стимулюється еміграцією, і підвищення соціальних стандартів створює тиск на ринок праці, створює тиск на прибутковість підприємств"
це просто нонсенс!
У них підвищення зарплат погано - бо прибуток підприємств зменшується, і падіння зарплат теж погано - бо люди перестають купляти продукцію підприємств - і прибуток зменшується.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:50

Дивуюся просто! Те, про що підприємці України вже 4 роки поспіль бачуть та відчувають на собі безпосередньо - Нацбанк тільки усвідомив))) Чим вони там займаються? За що отримують такі ЗП? За очевидні застарілі факти? Далеко підемо...
mozgovoy_s_a
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:43

Украина может стать дачей для Польши(Как Мексика для США). "Спасибо" Порошенку и Ко.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:02

Если трудовая миграция угрожает украинской экономике, что надо сделать?

Ограничить ее.

Как?

Элементарно, Ватсон! Ввести визовый режим для выезжающих из Украины, с имущественным цензом - есть миллион долларов (в эквив. к гривне) в украинских банках (а лучше в одном, том самом) - давать визу, меньше - не давать.

И все прекрасно. ̶К̶р̶е̶п̶о̶с̶т̶н̶ы̶е̶ Свободные граждане Украины продолжают работать в Украине в надежде ̶п̶о̶л̶у̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶п̶о̶х̶л̶е̶б̶к̶у̶ накопить миллион долларов.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:49

Сейчас, наверное, лучшие экономические умы нашей страны под предводительством властвующего олигархата, наморщив лбы и набычив всю свою научную мощь, бьются над решением одного неразрешимого вопроса:Как вернуть в стойло непослушных жителей "процветающей" страны. Здесь им и минималку дали в 100 баксов после вычетов, и субсидии, чтобы не все сразу передохли и пенсии по 50 баксов... Ну рай земной! А они один хрен бегут, гады такие.
qazzax
 
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