Коллекторы угрожают убить меня и мою семью

Додано: Вів 27 бер, 2018 20:00

Faceless написав: В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.

По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее. В любом случае такие угрозы - повод сразу подавать заявление в полицию. По возможности такие угрозы стоит записать на диктофон.По сути, на сегодняшний день коллекторская деятельность фактически вне закона, и основной их инструмент - запугивание, угрозы, поддельные "повестки" и "решения судов" и прочее.

freeze написав: emili5080



Для начала успокойтесь.

Никто не будет убивать вас и вашу семью.

Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.

Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.

Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить. Для начала успокойтесь.Никто не будет убивать вас и вашу семью.Работникам коллекторской компании и на фиг не надо сесть в тюрьму ради вашего кредита.Покажите ваши договора юристам на предмет могут ли претендовать кредиторы вплоть до вашей недвижимости, скорее всего нет.Если все-таки да, то переоформите вашу квартиру на доверенное лицо, и ничего никому не платите. Сейчас в первом чтении принят закон о банкротстве физлиц, если у вас за душой ничего нет, то максимум какой-то процент будут собирать с вашей официальной зарплаты, с учетом того, что у вас ребенок, то будете платить совсем немного, если вообще что-то будете платить.

emili5080, у меня большие сомнения, что-то пожелает сильно помочь с денежными средствами для погашения долга. Поэтому необходимо будет самой, скорее всего выбираться из текущей ситуации. Внимательно прочтите оставленные сообщения в этой теме:Уже здесь есть основные моменты, к которым стоит прислушаться.Далее найдите договора с кредитными компаниями. Ещё раз с ними ознакомьтесь. Затем в Google введите запрос "как не платить по кредиту" и среди запросов, например, выберите статью "Платить или не Платить Кредит, 5 советов адвоката" и ознакомьтесь с ней. Я не говорю бежать сразу к юристу и звонить, платить деньги на консультацию и т. п. В сети относительно достаточно ситуации с выработкой плана к действиям.Смысл всей ситуации таков.У вас набежала крупная сумма по микрокредитам, которые выдают деньги под конские проценты. В добавок сумма увеличилась с воздуха (штрафы, просрочки и т. п.) и естественно выгодно Вас сейчас доить... Кроме озвученного выше в свой план включите такой порядок действий:1) определите в каких бюро кредитных историй есть информация о взятых микрозаймах: достаточно проверить информацию в УБКІ (установите их мобильное приложение и автоматом Вам бесплатно отобразят кредитный рейтинг и кредитную историю) и. В зависимости от результата можно определится с какими банками можно сотрудничать;2) найдите работу, желательно официальную, и получайте зарплату на карту банка, который не знает о Ваших кредитах или там мало кредитов... Если Вам предложат кредитную карту, то или откажитесь, или пользуйтесь её аккуратно и очень желательно в рамках льготного периода (она должна быть вашим помощником, но не инструментов зайти ещё в одну яму);3) есть зарплата -- есть повод обратится в коммунальные службы о реструктизации своих долгов;4) есть исковая давность и в рамках её коллекторы будут стараться Вас прижимать. Научитесь с ними общатьсяВ зависимости от п. 1 и 2 определитесь какие кредиты стоит погасить, попробуйте договорится с финкомпанией о реструктизации долга. Если нет ощущения, что кредит Вы погасите, то не платите ни копейки. Исковая давность идёт или со дня заверения договора, или с момента последней оплаты. Заплатили, значит 3 года Вас могут дергать по кредиту.Здесь на форуме можно найти банковские продукты, которые позволяют сэкономить. Возьмите это тоже на вооружение.