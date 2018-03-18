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Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що цього року показник може перевершити рекорд минулого року
Дивися повний текст Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів
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Пон 19 бер, 2018 13:14
Radon
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