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Тільки за січень ICO
залучили 2 млрд доларів

Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:27

Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що цього року показник може перевершити рекорд минулого року

Дивися повний текст Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів.
R2
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