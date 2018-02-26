Крім того, стимул якомога швидше підписати декларацію виникне і у пацієнта.
Дивися повний текст З липня у лікарів з'явиться економічний стимул підписувати декларації з пацієнтами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:08
З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З липня у лікарів з'явиться економічний стимул підписувати декларації з пацієнтами.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:08
а удаленно можно выбрать и договор подписать? или опять в очередях стоят как в совдепии за колбасой или в ЖЭК?
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:16
Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Можна, якщо лікар зареєструвався в системі.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:45
а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:13
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:49
реклама
|