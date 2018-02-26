Крім того, стимул якомога швидше підписати декларацію виникне і у пацієнта.
Дивися повний текст З липня у лікарів з'явиться економічний стимул підписувати декларації з пацієнтами.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:08
З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З липня у лікарів з'явиться економічний стимул підписувати декларації з пацієнтами.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:08
а удаленно можно выбрать и договор подписать? или опять в очередях стоят как в совдепии за колбасой или в ЖЭК?
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:16
Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Можна, якщо лікар зареєструвався в системі.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:45
а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:13
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:49
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:02
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:13
2 тыс пациентов на терапевта - это маразм, достойный шнобелевки.
В 2017 году было 1978 рабочих часов.
http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/3173-3173-normy-rabochego-vremeni.html
То есть менее 1 часа в год на пациента, которого нужно вести! И это без учета времени на администрирование, которое теперь также на докторе. Об отпуске и больничном для самого доктора речь, видимо, вообще не идет...
Причем ясное дело, что дОктора будут искать себе в первую очередь люди, которые болеют статистически чаще нормы.
А сколько среди них будет мнительных, которые будут звонить и писать своему терапевту с частотой 3 раза в месяц?
А министерство, возглавляемое медсестрой с сомнительным образованием и опытом работы, еще и рекламирует свое "реформаторское ноу-хау" - мол, бегите уже записываться, а то мест у хороших докторов не хватит.
Да с такой квотой хорошие доктора просто перестанут существовать! Никто такую нагрузку не выдержит. Но при этом жадность будет побеждать и будут набирать до упора...
В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...
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