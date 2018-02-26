З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

Criticus написав:

2 тыс пациентов на терапевта - это маразм, достойный шнобелевки. В 2017 году было 1978 рабочих часов.То есть менее 1 часа в год на пациента, которого нужно вести! И это без учета времени на администрирование, которое теперь также на докторе. Об отпуске и больничном для самого доктора речь, видимо, вообще не идет... Причем ясное дело, что дОктора будут искать себе в первую очередь люди, которые болеют статистически чаще нормы. А сколько среди них будет мнительных, которые будут звонить и писать своему терапевту с частотой 3 раза в месяц? А министерство, возглавляемое медсестрой с сомнительным образованием и опытом работы, еще и рекламирует свое "реформаторское ноу-хау" - мол, бегите уже записываться, а то мест у хороших докторов не хватит. Да с такой квотой хорошие доктора просто перестанут существовать! Никто такую нагрузку не выдержит. Но при этом жадность будет побеждать и будут набирать до упора... В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...