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З липня у лікарів з'явиться
економічний стимул...

З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:04

  Xirss написав:
  Criticus написав:2 тыс пациентов на терапевта - это маразм, достойный шнобелевки. В 2017 году было 1978 рабочих часов. http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarpla ... emeni.html То есть менее 1 часа в год на пациента, которого нужно вести! И это без учета времени на администрирование, которое теперь также на докторе. Об отпуске и больничном для самого доктора речь, видимо, вообще не идет... Причем ясное дело, что дОктора будут искать себе в первую очередь люди, которые болеют статистически чаще нормы. А сколько среди них будет мнительных, которые будут звонить и писать своему терапевту с частотой 3 раза в месяц? А министерство, возглавляемое медсестрой с сомнительным образованием и опытом работы, еще и рекламирует свое "реформаторское ноу-хау" - мол, бегите уже записываться, а то мест у хороших докторов не хватит. Да с такой квотой хорошие доктора просто перестанут существовать! Никто такую нагрузку не выдержит. Но при этом жадность будет побеждать и будут набирать до упора... В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...

ну-ну, а сколько сейчас пациентов на участке у терапевта? не поделитесь цифрой?
2000 человек - это примерно 3 многоэтажки (200 квартир в каждой, по 3 человека в квартире). как думаете, у терапевта участок - 3 дома, или _немного_ побольше???


Манипулируете! Зачем вы считаете всех жителей домов пациентами?? Абсолютно очевидно, что среди них только малая часть пользуется услугами участкового терапевта!

В "реформе" же речь о "живых" пациентах в количестве до 2000 на 1 терапевта. Это раз.

Практика участковых докторов применяется сегодня далеко не повсеместно и имеет неоднозначные результаты своей эффективности. Это два.

А то, что нам "ненавязчиво" предлагают под видом реформы - повсеместная общенациональная практика с непрогнозируемыми результатами, но уже на берегу недостаточным финансированием. Это три.
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:33

  LOKY написав:
  Деньги написав:а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?

Вы в поликлиниках встречали толковых врачей?

Да, причем в любой. Плохих- больше правда.А где еще их можно встретить?!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:08

  Xirss написав:
  Деньги написав:а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?

искать спеца в другой поликлинике, или частного семейного врача. в чем проблема?
или вам больше по душе ходить к назначенному на ваш участок неучу?

гладко было на бумаге... В моем городке руководство поликлиникой сказало что подписывать декларации будете с теми кто стоял до этого на вашем участке. Всё в лучших традициях СССР - добровольно-принудительно.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:14

Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

  Criticus написав:В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...

По вашему - каждому пациенту по персональному врачу? 300 пациентов на одного врача - что он с ними делать будет, через день клизмы ставить? :)
Сегодня у нас при электронной записи на каждого пациента выделяется 12 мин. За 3 часа приема мой участковый терапевт успевает спокойно принять 15-20 человек. За 220 рабочих дня терапевта он может в среднем дважды в год принять каждого из 2000 пациентов. А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.
Но это, как выше уже сказали, красиво на бумаге в теории. А как будет на самом деле - посмотрим. Очень сомневаюсь, что терапевтов озолотят. Откуда деньги брать при нынешнем состоянии экономики?
Кузя
 
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Прям вижу картину - здравствуйте, врачей свободных не осталось, но есть санитарка Люба :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:13

Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

  Кузя написав:А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.

и на кой мне такой врач тогда нужен? Я уже писал в другой теме, но повторю - для неходячего человека посещение моей местной поликлиники выливается в целый квест. Начиная от невозможности самостоятельно (без помощи двух здоровых мужчин) забраться на крыльцо и заканчивая периодически неработающим лифтом.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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А Ябчанка не сказал, что делать когда врач, с которым подписана декларация находится в отпуске или на больничном?
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