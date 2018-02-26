З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

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Criticus написав:2 тыс пациентов на терапевта - это маразм, достойный шнобелевки. В 2017 году было 1978 рабочих часов. http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarpla ... emeni.html То есть менее 1 часа в год на пациента, которого нужно вести! И это без учета времени на администрирование, которое теперь также на докторе. Об отпуске и больничном для самого доктора речь, видимо, вообще не идет... Причем ясное дело, что дОктора будут искать себе в первую очередь люди, которые болеют статистически чаще нормы. А сколько среди них будет мнительных, которые будут звонить и писать своему терапевту с частотой 3 раза в месяц? А министерство, возглавляемое медсестрой с сомнительным образованием и опытом работы, еще и рекламирует свое "реформаторское ноу-хау" - мол, бегите уже записываться, а то мест у хороших докторов не хватит. Да с такой квотой хорошие доктора просто перестанут существовать! Никто такую нагрузку не выдержит. Но при этом жадность будет побеждать и будут набирать до упора... В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...
ну-ну, а сколько сейчас пациентов на участке у терапевта? не поделитесь цифрой? 2000 человек - это примерно 3 многоэтажки (200 квартир в каждой, по 3 человека в квартире). как думаете, у терапевта участок - 3 дома, или _немного_ побольше???
Манипулируете! Зачем вы считаете всех жителей домов пациентами?? Абсолютно очевидно, что среди них только малая часть пользуется услугами участкового терапевта!
В "реформе" же речь о "живых" пациентах в количестве до 2000 на 1 терапевта. Это раз.
Практика участковых докторов применяется сегодня далеко не повсеместно и имеет неоднозначные результаты своей эффективности. Это два.
А то, что нам "ненавязчиво" предлагают под видом реформы - повсеместная общенациональная практика с непрогнозируемыми результатами, но уже на берегу недостаточным финансированием. Это три.
Деньги написав:а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?
искать спеца в другой поликлинике, или частного семейного врача. в чем проблема? или вам больше по душе ходить к назначенному на ваш участок неучу?
гладко было на бумаге... В моем городке руководство поликлиникой сказало что подписывать декларации будете с теми кто стоял до этого на вашем участке. Всё в лучших традициях СССР - добровольно-принудительно.
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Criticus написав:В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...
По вашему - каждому пациенту по персональному врачу? 300 пациентов на одного врача - что он с ними делать будет, через день клизмы ставить? Сегодня у нас при электронной записи на каждого пациента выделяется 12 мин. За 3 часа приема мой участковый терапевт успевает спокойно принять 15-20 человек. За 220 рабочих дня терапевта он может в среднем дважды в год принять каждого из 2000 пациентов. А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше. Но это, как выше уже сказали, красиво на бумаге в теории. А как будет на самом деле - посмотрим. Очень сомневаюсь, что терапевтов озолотят. Откуда деньги брать при нынешнем состоянии экономики?
Кузя написав:А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.
и на кой мне такой врач тогда нужен? Я уже писал в другой теме, но повторю - для неходячего человека посещение моей местной поликлиники выливается в целый квест. Начиная от невозможности самостоятельно (без помощи двух здоровых мужчин) забраться на крыльцо и заканчивая периодически неработающим лифтом.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster