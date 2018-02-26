З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:12
Кузя так я вроде нигде про 300 пациентов и не говорил. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:28
Я вам больше скажу - доктор заинтересован иметь пациентов, живущих в одном районе - и близко к своему дому. У меня было желание перейти к другому врачу, это и раньше было можно - но глав.врач мне такое сказал , что "никто не хочет мотаться по городу - каждый в своем районе". Однако я заметил, что наш участковый на вызовы вообще не ходил. Присылал в тяжелых случаях интернов с фотиком в мобилке - и это в лучшем случае.
Касательно хорошего врача-терапевта - то он нужен когда высокая температура и тп, то есть вы лежите дома - он должен прийти к вам в дом. Представьте теперь , что пациенты у него из разных районов города ? Мало ему не покажется. Даже если пациентов 5 в день "надомных", но в сезон гриппа, особенно в эпидемии гриппа и тп, пациентов на много больше. даже в своем районе не сможет физически всех обойти.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:47
В больших больницах , где стационарное лечение, там бывают специалисты с большим опытом и знаниями. Шанс есть найти. Еще есть специализированные стационары. Не все там толковые, но можно найти. Обычно медики в своей среде знают таких, так как в стационаре все на глазах и врачи разных смен и специальностей пересекаются на одном пациенте, опять таки все лечение и результат у всех на глазах.
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:04
На то он семейный врач, что бы знать своих больных. Интересно - что может врач увидеть и понять за 12 минут ? При этом что бы элементарно стетоскопом прослушать легкие и сердце - так сначала минут 5 пациенту нужно раздеться - минут 5 одеться, на все лечение остается всего 2 минуты ?
Триста - ну максимум 500 больных. Считать не количество "человек", а семьи. Часто в семье сходные болезни генетически обусловленные, и слабые места в организме одинаковые, так что многое можно понять зная болезни матери- если аналогичные симптомы у дочери. Скажем от 100 - максимум до 150 семей, врач должен знать и помнить больного, вернее семью больного, не может же он каждый раз читать историю болезни перед приемом 2000 человек. Тут 12 минут на чтение карты и то не хватит. Как вы себе этот прием представляете ?!
И еще.Люди ведь болеют не в порядке очереди?! Вы так распределили диковато - по 12 минут 2 раза в год. Что бы лечить человека - нужно помнить его все проблемы со здоровьем. Бывает тяжелый больной за 12 минут не сможет даже на словах все симптомы рассказать. Или грипп. Как раз в сезон гриппа болеют сразу половина из этих 300 больных. Они не будут ждать 1 прием раз в полгода. Представьте как сейчас эпидемия кори, или гриппа или др. Корь. Температура до 40,5,дает осложнения типа менингит - воспаление оболочек мозга - от него умирают, рассеянный склероз - паралич полный в итоге, воспаление легких - абсцесс в легких и тп. Сразу ничего не определить - только в процессе наблюдения и отслеживать динамику. Какие 12 минут 2 раза в год ? Гнать таких нужно из медицины.
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