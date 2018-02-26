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З липня у лікарів з'явиться
економічний стимул...

З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:12

Кузя так я вроде нигде про 300 пациентов и не говорил. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:28

  RomanTik написав:
  Xirss написав:
  Деньги написав:а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?

искать спеца в другой поликлинике, или частного семейного врача. в чем проблема?
или вам больше по душе ходить к назначенному на ваш участок неучу?

гладко было на бумаге... В моем городке руководство поликлиникой сказало что подписывать декларации будете с теми кто стоял до этого на вашем участке. Всё в лучших традициях СССР - добровольно-принудительно.


Я вам больше скажу - доктор заинтересован иметь пациентов, живущих в одном районе - и близко к своему дому. У меня было желание перейти к другому врачу, это и раньше было можно - но глав.врач мне такое сказал , что "никто не хочет мотаться по городу - каждый в своем районе". Однако я заметил, что наш участковый на вызовы вообще не ходил. Присылал в тяжелых случаях интернов с фотиком в мобилке - и это в лучшем случае.

Касательно хорошего врача-терапевта - то он нужен когда высокая температура и тп, то есть вы лежите дома - он должен прийти к вам в дом. Представьте теперь , что пациенты у него из разных районов города ? Мало ему не покажется. Даже если пациентов 5 в день "надомных", но в сезон гриппа, особенно в эпидемии гриппа и тп, пациентов на много больше. даже в своем районе не сможет физически всех обойти.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:47

  SMOKE написав:
  LOKY написав:
  Деньги написав:а как быть тем, кто не успел со спецом подписать декларацию из-за набранных им 2000 деклараций? Подписывать с неучами?

Вы в поликлиниках встречали толковых врачей?

Да, причем в любой. Плохих- больше правда.А где еще их можно встретить?!

В больших больницах , где стационарное лечение, там бывают специалисты с большим опытом и знаниями. Шанс есть найти. Еще есть специализированные стационары. Не все там толковые, но можно найти. Обычно медики в своей среде знают таких, так как в стационаре все на глазах и врачи разных смен и специальностей пересекаются на одном пациенте, опять таки все лечение и результат у всех на глазах.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:04

  Кузя написав:
  Criticus написав:В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...

По вашему - каждому пациенту по персональному врачу? 300 пациентов на одного врача - что он с ними делать будет, через день клизмы ставить? :)
Сегодня у нас при электронной записи на каждого пациента выделяется 12 мин. За 3 часа приема мой участковый терапевт успевает спокойно принять 15-20 человек. За 220 рабочих дня терапевта он может в среднем дважды в год принять каждого из 2000 пациентов. А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.
Но это, как выше уже сказали, красиво на бумаге в теории. А как будет на самом деле - посмотрим. Очень сомневаюсь, что терапевтов озолотят. Откуда деньги брать при нынешнем состоянии экономики?


На то он семейный врач, что бы знать своих больных. Интересно - что может врач увидеть и понять за 12 минут ? При этом что бы элементарно стетоскопом прослушать легкие и сердце - так сначала минут 5 пациенту нужно раздеться - минут 5 одеться, на все лечение остается всего 2 минуты ?

Триста - ну максимум 500 больных. Считать не количество "человек", а семьи. Часто в семье сходные болезни генетически обусловленные, и слабые места в организме одинаковые, так что многое можно понять зная болезни матери- если аналогичные симптомы у дочери. Скажем от 100 - максимум до 150 семей, врач должен знать и помнить больного, вернее семью больного, не может же он каждый раз читать историю болезни перед приемом 2000 человек. Тут 12 минут на чтение карты и то не хватит. Как вы себе этот прием представляете ?!

И еще.Люди ведь болеют не в порядке очереди?! Вы так распределили диковато - по 12 минут 2 раза в год. Что бы лечить человека - нужно помнить его все проблемы со здоровьем. Бывает тяжелый больной за 12 минут не сможет даже на словах все симптомы рассказать. Или грипп. Как раз в сезон гриппа болеют сразу половина из этих 300 больных. Они не будут ждать 1 прием раз в полгода. Представьте как сейчас эпидемия кори, или гриппа или др. Корь. Температура до 40,5,дает осложнения типа менингит - воспаление оболочек мозга - от него умирают, рассеянный склероз - паралич полный в итоге, воспаление легких - абсцесс в легких и тп. Сразу ничего не определить - только в процессе наблюдения и отслеживать динамику. Какие 12 минут 2 раза в год ? Гнать таких нужно из медицины.
kalinavalera1
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