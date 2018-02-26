З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

Додано: Пон 26 бер, 2018 23:04

Кузя написав: Criticus написав: В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости... В теории хороший доктор, чтобы оставаться хорошим, сможет вести не более 500 пациентов с отменным здоровьем, или не более 300 со здоровьем средней паршивости...

По вашему - каждому пациенту по персональному врачу? 300 пациентов на одного врача - что он с ними делать будет, через день клизмы ставить?

Сегодня у нас при электронной записи на каждого пациента выделяется 12 мин. За 3 часа приема мой участковый терапевт успевает спокойно принять 15-20 человек. За 220 рабочих дня терапевта он может в среднем дважды в год принять каждого из 2000 пациентов. А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.

Но это, как выше уже сказали, красиво на бумаге в теории. А как будет на самом деле - посмотрим. Очень сомневаюсь, что терапевтов озолотят. Откуда деньги брать при нынешнем состоянии экономики? По вашему - каждому пациенту по персональному врачу? 300 пациентов на одного врача - что он с ними делать будет, через день клизмы ставить?Сегодня у нас при электронной записи на каждого пациента выделяется 12 мин. За 3 часа приема мой участковый терапевт успевает спокойно принять 15-20 человек. За 220 рабочих дня терапевта он может в среднем дважды в год принять каждого из 2000 пациентов. А если врачи не будут ходить по домам, то раза в 2-2,5 больше.Но это, как выше уже сказали, красиво на бумаге в теории. А как будет на самом деле - посмотрим. Очень сомневаюсь, что терапевтов озолотят. Откуда деньги брать при нынешнем состоянии экономики?

На то он семейный врач, что бы знать своих больных. Интересно - что может врач увидеть и понять за 12 минут ? При этом что бы элементарно стетоскопом прослушать легкие и сердце - так сначала минут 5 пациенту нужно раздеться - минут 5 одеться, на все лечение остается всего 2 минуты ?Триста - ну максимум 500 больных. Считать не количество "человек", а семьи. Часто в семье сходные болезни генетически обусловленные, и слабые места в организме одинаковые, так что многое можно понять зная болезни матери- если аналогичные симптомы у дочери. Скажем от 100 - максимум до 150 семей, врач должен знать и помнить больного, вернее семью больного, не может же он каждый раз читать историю болезни перед приемом всех 2000 человек. Тут 12 минут на чтение карты и то не хватит. Но ведь нужно в карту и записи сделать о состоянии больного, даже если карта в электронном виде. Как вы себе этот прием представляете ?! Как вы себе представляете определение диагноза за 12 минут ? В стационаре бывает лежат месяцами и диагноз не могут определить. Что может врач за 12 минут ?И еще.Люди ведь болеют не в порядке очереди?! Вы так распределили диковато - по 12 минут 2 раза в год. Что бы лечить человека - нужно помнить его все проблемы со здоровьем. Бывает тяжелый больной за 12 минут не сможет даже на словах все симптомы рассказать. Или грипп. Как раз в сезон гриппа болеют сразу половина из этих 300 больных. Они не будут ждать 1 прием раз в полгода. Представьте как сейчас эпидемия кори, или гриппа или др. Корь. Температура до 40,5,дает осложнения типа менингит - воспаление оболочек мозга - от него умирают, рассеянный склероз - паралич полный в итоге, воспаление легких - абсцесс в легких и тп. Сразу ничего не определить - только в процессе наблюдения и отслеживать динамику. И в таком состоянии нельзя ходить в поликлинику - постельный режим. Иначе осложнения будут. Какие 12 минут 2 раза в год ? Гнать таких нужно из медицины. Все это откровенное глумление над нацией.