З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кузя написав:Заводить амбулаторную карту и дозваниваться в страховую врач не должен. Это может сделать и медсестра.
Ну с картой то такое, в конце-концов это разовая процедура, а вот общается со страховой как раз врач. Это не в компетенции медсестры.
Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее. Если не записывать все в карту - то врач ни за что не отвечает. И как тогда ему доверять ? Вы в банке представляете такое , что доверили кассиру вклад или перевод на мелкую сумму - 100 гривен, а он вам говорит, у меня большая очередь, я вам чек давать не буду - типа обойдемся без бумажной волокиты ?! И так всем клиентам банка говорит , что бы "по-быстрому" обслужить - "ПРОФЕССИОНАЛЬНО" как это Кузя понимает. Клиенты отдают быстро кассиру деньги и без подтверждения уходят. Смешно ? Но ведь здоровье на много - на порядок дороже денег. Но ведь врачу мы доверяем не смешную сумму копеек - а наше здоровье. Которое из-за халатности врача потом и за сотни тысяч долларов не спасти.
kalinavalera1 написав:Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее.
Запись в карту - минутное дело. Я писал что если это первый виззит, то на заполнение карты уходит относительно много времени, а впоследствии уже нет. Остальные ваши фантазии уже ни о чем, как обычно, чего-то выдумали, наврали еще и мне свое вранье приписываете
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kalinavalera1 написав:Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее.
Запись в карту - минутное дело. Я писал что если это первый виззит, то на заполнение карты уходит относительно много времени, а впоследствии уже нет. Остальные ваши фантазии уже ни о чем, как обычно, чего-то выдумали, наврали еще и мне свое вранье приписываете
Безликий-стараюсь тебя всячески игнорировать, но так как тебя невозможно внести в черный список, приходится терпеть и иногда вскользь читать, так как ты затычка(эксперД) в каждой теме... Так вот-ты медик? Какой специализации? Если нет, то откуда у тебя инфа, что в повторное посещение запись в карточку-минутное дело? Ты вообще в курсе, что медицинская карточка-содержит важнейшую с юридической точки зрения инфу, и ее ненадлежащее заполнение и хранения могут стать причиной УТРАТЫ ее ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ роли, как для пациента, так и врача, и сделать невозможным установление как недостатков оказанной мед. помощи, так и ее квалифицированное оказание. Если проще-грамотно заполненная карточка-прикрывает зад врачу в случае проблем-и в интересах врача в ней все грамотно описать. запись в карту-минутное дело при довольно легких болезнях, а всякие политравмы, хирургия, даже стоматология(хирургическая)... это далеко не минутное дело. Так что иногда лучше жевать...