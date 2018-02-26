З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

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Кузя написав:Заводить амбулаторную карту и дозваниваться в страховую врач не должен. Это может сделать и медсестра.
Ну с картой то такое, в конце-концов это разовая процедура, а вот общается со страховой как раз врач. Это не в компетенции медсестры.
Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее. Если не записывать все в карту - то врач ни за что не отвечает. И как тогда ему доверять ? Вы в банке представляете такое , что доверили кассиру вклад или перевод на мелкую сумму - 100 гривен, а он вам говорит, у меня большая очередь, я вам чек давать не буду - типа обойдемся без бумажной волокиты ?! И так всем клиентам банка говорит , что бы "по-быстрому" обслужить - "ПРОФЕССИОНАЛЬНО" как это Кузя понимает. Клиенты отдают быстро кассиру деньги и без подтверждения уходят. Смешно ? Но ведь здоровье на много - на порядок дороже денег. Но ведь врачу мы доверяем не смешную сумму копеек - а наше здоровье. Которое из-за халатности врача потом и за сотни тысяч долларов не спасти.
kalinavalera1 написав:Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее.
Запись в карту - минутное дело. Я писал что если это первый виззит, то на заполнение карты уходит относительно много времени, а впоследствии уже нет. Остальные ваши фантазии уже ни о чем, как обычно, чего-то выдумали, наврали еще и мне свое вранье приписываете
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kalinavalera1 написав:Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее.
Запись в карту - минутное дело. Я писал что если это первый виззит, то на заполнение карты уходит относительно много времени, а впоследствии уже нет. Остальные ваши фантазии уже ни о чем, как обычно, чего-то выдумали, наврали еще и мне свое вранье приписываете
Безликий-стараюсь тебя всячески игнорировать, но так как тебя невозможно внести в черный список, приходится терпеть и иногда вскользь читать, так как ты затычка(эксперД) в каждой теме... Так вот-ты медик? Какой специализации? Если нет, то откуда у тебя инфа, что в повторное посещение запись в карточку-минутное дело? Ты вообще в курсе, что медицинская карточка-содержит важнейшую с юридической точки зрения инфу, и ее ненадлежащее заполнение и хранения могут стать причиной УТРАТЫ ее ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ роли, как для пациента, так и врача, и сделать невозможным установление как недостатков оказанной мед. помощи, так и ее квалифицированное оказание. Если проще-грамотно заполненная карточка-прикрывает зад врачу в случае проблем-и в интересах врача в ней все грамотно описать. запись в карту-минутное дело при довольно легких болезнях, а всякие политравмы, хирургия, даже стоматология(хирургическая)... это далеко не минутное дело. Так что иногда лучше жевать...
Само собой я речь вел о терапевтах (о чем прямо указывал выше), а не о хирургии и тому подобном, потому прежде чем возмущения высказывать, прочитал бы хоть о чем речь идет
Будто я не видел тех амбулаторных карточек, и не при мне из заполняли.
з.ы. твоя цитата: В частной клинике у терапевта, как я обратил внимание, идет запись из расчета 30 минут на 1 пациента. Это прием без спешки, достаточный, чтобы завести амбулаторную карту на нового пациента, дозвонится в страховую и согласовать лечение и медикаменты - примерно так в итоге и выходит...
Так вот-грамотно заполнить карточку-это 10-15 минут, еще минут 5 страховая, итого на обследование и диагностику останется 10 минут у врача. Не нужно быть эксперДом, то бы понимать-это очень мало...
Dentist написав:з.ы. твоя цитата: В частной клинике у терапевта, как я обратил внимание, идет запись из расчета 30 минут на 1 пациента. Это прием без спешки, достаточный, чтобы завести амбулаторную карту на нового пациента, дозвонится в страховую и согласовать лечение и медикаменты - примерно так в итоге и выходит...
Так вот-грамотно заполнить карточку-это 10-15 минут, еще минут 5 страховая, итого на обследование и диагностику останется 10 минут у врача. Не нужно быть эксперДом, то бы понимать-это очень мало...
Карточку врач заполняет по ходу, потому в целом 30 минут получается вполне достаточно. Тем более это время в среднем, плюс-минус 10 минут. Опять таки, речь о типичном визите к терапевту. Повторные визиты выходии несколько быстрее.
С узкоспециализированными врачами все само собой совсем иначе.
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Faceless Знаешь, почему у большинства врачей такой плохой почерк? Потому что им нужно много писАть-и приходиться спешить, так как писанина отнимает кучу времени. з.ы. конечно отдельно можно выделить что почерк ухудшается в моменты особенного эмоционального напряжения(а работа врача еще тот стресс) Ну и то, что мозг врача работает гораздо быстрее моторики рук, тоже влияет на почерк, но основная причина-Огромное количество писанины. ОГРОМНОЕ, никакая ни минута. И близко не минута на заполнение карточки.
Dentist написав:Ну и то, что мозг врача работает гораздо быстрее моторики рук, тоже влияет на почерк, но основная причина-Огромное количество писанины. ОГРОМНОЕ, никакая ни минута. И близко не минута на заполнение карточки.
Я разве где-то писал ,что это одна минута? Вы в стиле калинавалеры начинаете сами что-то придумывать и приписывать другим свои фантазии
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Dentist написав:Ну и то, что мозг врача работает гораздо быстрее моторики рук, тоже влияет на почерк, но основная причина-Огромное количество писанины. ОГРОМНОЕ, никакая ни минута. И близко не минута на заполнение карточки.
Я разве где-то писал ,что это одна минута? Вы в стиле калинавалеры начинаете сами что-то придумывать и приписывать другим свои фантазии
Да писал. Посмотри выше свое сообщение от Сер 28 бер, 2018 21:09 Я тебе уже даже приводил аргументы, почему и в повторные посещения пациентов писанина в карточках больше минуты-но ты их все удалил. Безликий-проще удали всю нашу переписку, а не отдельные мои цитаты. Так как выпиливанием цитат и предложений-теряется нить дискуссии. Я уже понял-что тебе бесполезно приводить аргументы и вести диалог.