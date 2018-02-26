З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

Додано: Сер 28 бер, 2018 20:38

Faceless написав: Кузя написав: Заводить амбулаторную карту и дозваниваться в страховую врач не должен. Это может сделать и медсестра. Заводить амбулаторную карту и дозваниваться в страховую врач не должен. Это может сделать и медсестра.

Ну с картой то такое, в конце-концов это разовая процедура, а вот общается со страховой как раз врач. Это не в компетенции медсестры. Ну с картой то такое, в конце-концов это разовая процедура, а вот общается со страховой как раз врач. Это не в компетенции медсестры.

Опять видите "заводить карту" - это "единичный случай". Вписать в карту ФИО может и медсестра, но в дальнейшем при каждом посещении писать должен врач, да и первое посещение - диагноз определять медсестра будет ? В карту нужно делать записи при каждом посещении и осмотре, и о каждом назначении лекарств. И это должен делать врач. А не один раз "завести" ее. Если не записывать все в карту - то врач ни за что не отвечает. И как тогда ему доверять ? Вы в банке представляете такое , что доверили кассиру вклад или перевод на мелкую сумму - 100 гривен, а он вам говорит, у меня большая очередь, я вам чек давать не буду - типа обойдемся без бумажной волокиты ?!И так всем клиентам банка говорит , что бы "по-быстрому" обслужить - "ПРОФЕССИОНАЛЬНО" как это Кузя понимает.Клиенты отдают быстро кассиру деньги и без подтверждения уходят. Смешно ? Но ведь здоровье на много - на порядок дороже денег. Но ведь врачу мы доверяем не смешную сумму копеек - а наше здоровье. Которое из-за халатности врача потом и за сотни тысяч долларов не спасти.