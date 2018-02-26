И потому, что в Украине этот процесс не компьютеризован
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:35
И потому, что в Украине этот процесс не компьютеризован
back in USSR
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:04
Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Прям как дети. "Минутное дело" это не буквальное выражение. То же мне нашел за что зацепится
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:16
Кузя 12 минут на пациента - еще и карточку заполнить за это время - это просто циничный бред и издевательство над нацией. В карту пишут результат осмотра и ВЫВОДЫ. Что бы сделать выводы - тоже нужно время, даже если пишет человек очень быстро. И общий осмотр тоже нужен - прослушать сердце-легкие.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21
Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
Дело не в компе, а в том, что писать в карту нужно выводы и итоги осмотра больного, их нужно сделать эти выводы и диагноз, на вторичном осмотре - отобразить динамику состояния больного - положительная или отрицательная, все это время. Конечно если писать что попало и н компе- можно и за 5 минут набрать текст ни о чем . Но кому он нужен ? Минздраву?
реклама
|