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З липня у лікарів з'явиться
економічний стимул...

З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:35

  Dentist написав:Faceless
Знаешь, почему у большинства врачей такой плохой почерк?
Потому что им нужно много писАть-и приходиться спешить.

И потому, что в Украине этот процесс не компьютеризован
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:04

Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

  Dentist написав:Да писал. Посмотри выше свое сообщение от Сер 28 бер, 2018 21:09

Прям как дети. "Минутное дело" это не буквальное выражение. То же мне нашел за что зацепится
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:16

Кузя 12 минут на пациента - еще и карточку заполнить за это время - это просто циничный бред и издевательство над нацией. В карту пишут результат осмотра и ВЫВОДЫ. Что бы сделать выводы - тоже нужно время, даже если пишет человек очень быстро. И общий осмотр тоже нужен - прослушать сердце-легкие.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:21

Re: З липня у лікарів з'явиться економічний стимул...

  slavek написав:И потому, что в Украине этот процесс не компьютеризован

Дело не в компе, а в том, что писать в карту нужно выводы и итоги осмотра больного, их нужно сделать эти выводы и диагноз, на вторичном осмотре - отобразить динамику состояния больного - положительная или отрицательная, все это время. Конечно если писать что попало и н компе- можно и за 5 минут набрать текст ни о чем . Но кому он нужен ? Минздраву?
kalinavalera1
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