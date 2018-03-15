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Вчені знайшли спосіб радикально
знизити шкідливі викиди...

Вчені знайшли спосіб радикально знизити шкідливі викиди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41

Вчені знайшли спосіб радикально знизити шкідливі викиди...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти називають ситуацію на автомобільному ринку «демонізацієюй» дизельних двигунів.

Дивися повний текст Вчені знайшли спосіб радикально знизити шкідливі викиди дизельних моторів.
R2
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