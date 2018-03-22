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"Морський шпигун":
американці створили реалістичну...

"Морський шпигун": американці створили реалістичну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:28

"Морський шпигун": американці створили реалістичну...

Пропонуємо до обговорення:
Американські інженери створили незвичайну рибу-робота для вивчення рифів.

Дивися повний текст "Морський шпигун": американці створили реалістичну рибу-робота.
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Рыбка красивая и очень аппетитная. Интересно, как ее от хищников защитили?
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