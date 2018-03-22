Американські інженери створили незвичайну рибу-робота для вивчення рифів.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:28
"Морський шпигун": американці створили реалістичну...
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Дивися повний текст "Морський шпигун": американці створили реалістичну рибу-робота.
Додано: Пон 26 бер, 2018 07:28
Рыбка красивая и очень аппетитная. Интересно, как ее от хищников защитили?
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:56
Штаты окружены двумя океанами и мексиканским заливом, под рукой Карибское море.
Но испытывать решили на Фиджи, потому что там очень хотела побывать жена проектного менеджера.
Прокремлевский тролль.
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