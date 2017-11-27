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До першого класу прийматимуть
за місцем прописки

До першого класу прийматимуть за місцем прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:55

До першого класу прийматимуть за місцем прописки

Пропонуємо до обговорення:
З нового навчального року в перший клас прийматимуть за місцем реєстрації.

Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки.
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Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25

  headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.


Которые, как обычно, будут решены при помощи нескольких "американских президентов" в зависимости от престижности школы :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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