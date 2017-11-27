З нового навчального року в перший клас прийматимуть за місцем реєстрації.
Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:55
До першого класу прийматимуть за місцем прописки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки.
Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25
Которые, как обычно, будут решены при помощи нескольких "американских президентов" в зависимости от престижности школы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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