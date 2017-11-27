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До першого класу прийматимуть за місцем прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 07:55
Пропонуємо до обговорення:
З нового навчального року в перший клас прийматимуть за місцем реєстрації.
Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:55
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
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headshaker
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25
headshaker написав:
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Которые, как обычно, будут решены при помощи нескольких "американских президентов" в зависимости от престижности школы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:11
Покращення
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:41
headshaker написав:
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
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Faceless
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2
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:59
Faceless написав: headshaker написав:
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
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headshaker
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:15
Как я понимаю основная причина: школа будет финансироваться из местного бюджета. А значит, "чужаки" никому не нужны ))
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Подолянин
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:41
headshaker написав:
То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
Ни одной нормальной школы не может появится без НОРМАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ. А вот дети все одинаковые... если здоровые, конечно.
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1
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:14
Походу смачно попадут все арендодатели, которые пригрели у себя понаехавших с маленькими детьми, и сдают им жильё незаконно : ) Теперь им придется или выгонять таких и искать других. Или всё оформлять законно, платить налоги и повышать стоимость аренды. А это то же самое что выгнать, не потянут и сами выедут.
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ASDF
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