З нового навчального року в перший клас прийматимуть за місцем реєстрації.
Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:55
До першого класу прийматимуть за місцем прописки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До першого класу прийматимуть за місцем прописки.
Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58
Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25
Которые, как обычно, будут решены при помощи нескольких "американских президентов" в зависимости от престижности школы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:41
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:59
То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:15
Как я понимаю основная причина: школа будет финансироваться из местного бюджета. А значит, "чужаки" никому не нужны ))
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:41
Ни одной нормальной школы не может появится без НОРМАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ. А вот дети все одинаковые... если здоровые, конечно.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:14
Походу смачно попадут все арендодатели, которые пригрели у себя понаехавших с маленькими детьми, и сдают им жильё незаконно : ) Теперь им придется или выгонять таких и искать других. Или всё оформлять законно, платить налоги и повышать стоимость аренды. А это то же самое что выгнать, не потянут и сами выедут.
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