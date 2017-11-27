До першого класу прийматимуть за місцем прописки

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headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
В стране много докторов наук и профессоров, а нужны рабочие руки!