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До першого класу прийматимуть
за місцем прописки

До першого класу прийматимуть за місцем прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:20

  headshaker написав:
  Faceless написав:
  headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.

Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете

То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.


В стране много докторов наук и профессоров, а нужны рабочие руки! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:30

хм... а те что живут в новостроях ещё без документов что делать должны?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:36

Re: До першого класу прийматимуть за місцем прописки

Оранжевый-хит сезона написав:хм... а те что живут в новостроях ещё без документов что делать должны?
Да ничего не делать, просто по приоритету приема они будут после тех, кто зарегистрировался в том районе
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:46

  Оранжевый-хит сезона написав:хм... а те что живут в новостроях ещё без документов что делать должны?


Искать репетитора и готовиться свалить в Польшу. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:49

Порождают рынок левых прописок. На ОЛХ за 600 гриш можно заказать клише штампа прописки и фигачить по 1500-2000 её в паспорт всем желающим. Окупается за раз и профит не плохой. Все равно школа вряд ли бъет по базам ДМС. "Держава турбується про тебе", ога. Развивая поле для аферистов.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:50

  Faceless написав:
  headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.

Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете


В хороших школах традиционно не хватает мест.
Только раньше были собеседования и тесты, а теперь главным критерием является место проживания.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11

Re: До першого класу прийматимуть за місцем прописки

rjkz написав:
  Faceless написав:
  headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.

Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете


В хороших школах традиционно не хватает мест.
Только раньше были собеседования и тесты, а теперь главным критерием является место проживания.
Собеседования и тесты никуда не подевались
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:25

  myshapiton написав:
  headshaker написав:То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.

Ни одной нормальной школы не может появится без НОРМАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ. А вот дети все одинаковые... если здоровые, конечно.


...главное, чтобы у детей были адекватные родители - тогда и дети нормальные.
rjkz
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