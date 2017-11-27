До першого класу прийматимуть за місцем прописки

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headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
В стране много докторов наук и профессоров, а нужны рабочие руки!
Порождают рынок левых прописок. На ОЛХ за 600 гриш можно заказать клише штампа прописки и фигачить по 1500-2000 её в паспорт всем желающим. Окупается за раз и профит не плохой. Все равно школа вряд ли бъет по базам ДМС. "Держава турбується про тебе", ога. Развивая поле для аферистов.
headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
В хороших школах традиционно не хватает мест. Только раньше были собеседования и тесты, а теперь главным критерием является место проживания.
headshaker написав:Кого-то интересует пристроить ребенка в ближайшую школу, кого-то - в лучшую. Первые, по-видимому, выиграли (хотя стратегически проиграли в момент самой постановки вопроса). Для вторых, судя по всему, возникнут добавочные сложности.
Сложности могут возникать, если в школе просто не будет мест. Чем это отличается о текущей ситуации? да ничем. Вся разница только лишь в том, что "местные" теперь будут в приоритете
В хороших школах традиционно не хватает мест. Только раньше были собеседования и тесты, а теперь главным критерием является место проживания.
Собеседования и тесты никуда не подевались
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headshaker написав:То есть, на Борщаговке или Троещине ни одной нормальной школы не сможет появиться в принципе. Для хорошей школы необходим отбор по принципу способностей и подготовленности, а не географической близости.
Ни одной нормальной школы не может появится без НОРМАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ. А вот дети все одинаковые... если здоровые, конечно.
...главное, чтобы у детей были адекватные родители - тогда и дети нормальные.