До першого класу прийматимуть за місцем прописки

Додано: Вів 27 бер, 2018 07:28

Подолянин написав: Как я понимаю основная причина: школа будет финансироваться из местного бюджета. А значит, "чужаки" никому не нужны )) Как я понимаю основная причина: школа будет финансироваться из местного бюджета. А значит, "чужаки" никому не нужны ))

Вот это чужие и свои меня малость уже подзадрала.Мой ребенок уже в старших классах. Я за него не беспокоюсь.У нас есть две квартиры. Одна моя и приписан только я, вторая ребенка и не приписан никто. Жена с ребенком приписана в другом районе Киева. Оттуда выписывать и приписывать к себе их не не хочу. Так надо, есть причины и по ребенку и по жене и по наследству. Жена работает в моем районе, а значит платит налоги тоже в моем районе, и так уже 18 лет. Зарплату на госучреждение район выделяет и с этой зарплаты и дань снимает. А как только в поликлинику пойти, то вы не из нашего района. Налоги платить в чужом можно, а врача посетить нет. Ну можно конечно врача посетить, но это геморр с разрешениями и взносами.Покупаем продукты в нашем районе, магазины оплачивают налог от наших покупок тоже в наш район. Прибыль от нас имеет наш район, но если ты не приписан то болтаешься между ног.Обидно. Да.