До першого класу прийматимуть за місцем прописки

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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:30
Додано: Вів 27 бер, 2018 07:38
Нужна была справка для посещения ребенком спортивной секции и педиатр послал к хирургу, что то там какие то подозрения, на взятку.
К хирургу пойти, это нужно прийти в 7 утра к поликлинике, отстоять очередь до 8-ми, потом записаться на следующую неделю к хирургу. А если прийти к 8-ми то записей может и не хватить и придется еще раз приходить уже на 7 утра. Проходили, знаем.
Да и времени у ребенка на похождения к хирургу нет. С утра школа, после школы английский и спорт секция, и так целую рабочую неделю. Когда идти?
И даже если попасть к хирургу, то не факт что выдаст справку, они любят за справки сшибать. Они там на справках только и сидят.
Плюнул на этот геморр с похождениями, заказал справку в интернете с доставкой через Новую Почту. Прошла как милая. И по деньгам думаю одинаково было бы.
Вот так у нас дела делаются. Все для народа.
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