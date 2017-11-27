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До першого класу прийматимуть
за місцем прописки

До першого класу прийматимуть за місцем прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:30

  Ratatui написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:хм... а те что живут в новостроях ещё без документов что делать должны?


Искать репетитора и готовиться свалить в Польшу. :lol:

Сейчас репетитор польского дороже чем английского.
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Повідомлень: 967
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:38

  Артём написав:Порождают рынок левых прописок. На ОЛХ за 600 гриш можно заказать клише штампа прописки и фигачить по 1500-2000 её в паспорт всем желающим. Окупается за раз и профит не плохой. Все равно школа вряд ли бъет по базам ДМС. "Держава турбується про тебе", ога. Развивая поле для аферистов.

Нужна была справка для посещения ребенком спортивной секции и педиатр послал к хирургу, что то там какие то подозрения, на взятку.
К хирургу пойти, это нужно прийти в 7 утра к поликлинике, отстоять очередь до 8-ми, потом записаться на следующую неделю к хирургу. А если прийти к 8-ми то записей может и не хватить и придется еще раз приходить уже на 7 утра. Проходили, знаем.
Да и времени у ребенка на похождения к хирургу нет. С утра школа, после школы английский и спорт секция, и так целую рабочую неделю. Когда идти?
И даже если попасть к хирургу, то не факт что выдаст справку, они любят за справки сшибать. Они там на справках только и сидят.
Плюнул на этот геморр с похождениями, заказал справку в интернете с доставкой через Новую Почту. Прошла как милая. И по деньгам думаю одинаково было бы.
Вот так у нас дела делаются. Все для народа.
p_a_l
 
Повідомлень: 967
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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  #<123
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