До першого класу прийматимуть за місцем прописки

Додано: Вів 27 бер, 2018 07:38

Артём написав: Порождают рынок левых прописок. На ОЛХ за 600 гриш можно заказать клише штампа прописки и фигачить по 1500-2000 её в паспорт всем желающим. Окупается за раз и профит не плохой. Все равно школа вряд ли бъет по базам ДМС. "Держава турбується про тебе", ога. Развивая поле для аферистов. Порождают рынок левых прописок. На ОЛХ за 600 гриш можно заказать клише штампа прописки и фигачить по 1500-2000 её в паспорт всем желающим. Окупается за раз и профит не плохой. Все равно школа вряд ли бъет по базам ДМС. "Держава турбується про тебе", ога. Развивая поле для аферистов.

Нужна была справка для посещения ребенком спортивной секции и педиатр послал к хирургу, что то там какие то подозрения, на взятку.К хирургу пойти, это нужно прийти в 7 утра к поликлинике, отстоять очередь до 8-ми, потом записаться на следующую неделю к хирургу. А если прийти к 8-ми то записей может и не хватить и придется еще раз приходить уже на 7 утра. Проходили, знаем.Да и времени у ребенка на похождения к хирургу нет. С утра школа, после школы английский и спорт секция, и так целую рабочую неделю. Когда идти?И даже если попасть к хирургу, то не факт что выдаст справку, они любят за справки сшибать. Они там на справках только и сидят.Плюнул на этот геморр с похождениями, заказал справку в интернете с доставкой через Новую Почту. Прошла как милая. И по деньгам думаю одинаково было бы.Вот так у нас дела делаются. Все для народа.