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З квітня змінюються правила
виїзду за кордон з дітьми

З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00

З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня українські діти зможуть виїхати за кордон тільки за власним документом.

Дивися повний текст З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, откуда у Вас данная информация? В статье нет ни одной подтверждающей ссылки на официальный документы, сайт, правило. Также зачем печатать информацию, которая опровергает слова Погран Службы, которая, как мне кажется, более компетентна в этих вопросах.
k_e_zakirova
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