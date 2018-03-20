З 1 квітня українські діти зможуть виїхати за кордон тільки за власним документом.
Дивися повний текст З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00
З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, откуда у Вас данная информация? В статье нет ни одной подтверждающей ссылки на официальный документы, сайт, правило. Также зачем печатать информацию, которая опровергает слова Погран Службы, которая, как мне кажется, более компетентна в этих вопросах.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:04
Добрый день.Подскажите пожалуйста информацию которая опровергает слова Погран Службы.
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