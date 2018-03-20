З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми

Додано: Пон 26 бер, 2018 15:24

Действительно никаких ссылок на законодательство нет, в статье кашица по поводу "нотариально заверенное разрешение". Статья явная реклама сети "Комерційне державне підприємство Паспортний сервіс". Видимо спал наплыв жаждущих получить биопаспорт и "комерційне ДП" теряет прибыль, простаивают мощности.