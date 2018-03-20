З 1 квітня українські діти зможуть виїхати за кордон тільки за власним документом.
Дивися повний текст З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00
З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, откуда у Вас данная информация? В статье нет ни одной подтверждающей ссылки на официальный документы, сайт, правило. Также зачем печатать информацию, которая опровергает слова Погран Службы, которая, как мне кажется, более компетентна в этих вопросах.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:04
Добрый день.Подскажите пожалуйста информацию которая опровергает слова Погран Службы.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:48
сірий Погран служба письменно и в усном режиме говорит о том, что у них нет распоряжений и какой либо инофрмации касательно выезда детей за границу только по собственным паспортам.
Дети также могут выезжать с родителями, в чьи паспорта они вписаны.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:15
ну так еще ведь и не апрель. а в апреле спустят приказ на места погранцам и всё.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:44
Его не могут спустить на места в один день. Должен существовать закон и в нем должна стоять дата вступления в силу. Я это и пытаюсь выяснить. Где ссылка на такой закон.
Я понимаю, что были отменены детские проездные и что по ним вот как раз с 1.04 нельзя ездить. Но откуда информация о вписанных детях?
Востаннє редагувалось k_e_zakirova в Пон 26 бер, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:24
Действительно никаких ссылок на законодательство нет, в статье кашица по поводу "нотариально заверенное разрешение". Статья явная реклама сети "Комерційне державне підприємство Паспортний сервіс". Видимо спал наплыв жаждущих получить биопаспорт и "комерційне ДП" теряет прибыль, простаивают мощности.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:26
4 года для детей
4 года для детей, конечно, маловато. Но так у всех, никуда не деться - дети быстро метяются в лице )). В Испании, например, выдают детские/юношеские паспорта до 30 лет. А у нас с 16 лет уже взрослые паспорта - лафа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:49
Пришла девочка и разорвала редакцию в пух и прах. Все верно.
А вот в жизни, нам выписали постанову еще в прошлом году на основании того, что хотели с "вписанным" ребенком проехать границу. Теперь наш ребенок ПРЕСТУПНИК (да-да, именно он и виновен в незаконном пересечении) и нужно через суд доказывать обратное.
Так что, есть закон или нет, но у таможенников свои тараканы в голове.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:13
myshapiton
Вообще то за пересечение границы отвечают пограничники ,а не таможенники...
Наверное первоапрельская шутка. На горячей линии пограничной службы ничего не знают. Найдите сайт и позвоните сами. Кстати, там есть перечень документов с какими можно пересекать границу несовершенно летним детям, в том числе и с вклеенной фоткой в паспорт родителя.
В том году ездили с ребенком 11-ти лет с вклеенной фотографией в паспорт когда ребенку было лет семь . Никаких проблем.
(044) 527-63-63
- ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ (СЛУЖБИ «ДОВІРИ»)Державної прикордонної служби України
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