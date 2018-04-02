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З квітня змінюються правила
виїзду за кордон з дітьми

З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:32

  ross73sr написав:myshapiton
Вообще то за пересечение границы отвечают пограничники ,а не таможенники...

Наверное первоапрельская шутка. На горячей линии пограничной службы ничего не знают. Найдите сайт и позвоните сами. Кстати, там есть перечень документов с какими можно пересекать границу несовершенно летним детям, в том числе и с вклеенной фоткой в паспорт родителя.
В том году ездили с ребенком 11-ти лет с вклеенной фотографией в паспорт когда ребенку было лет семь :D . Никаких проблем.


(044) 527-63-63
- ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ (СЛУЖБИ «ДОВІРИ»)Державної прикордонної служби України

https://dpsu.gov.ua/ua/contacts//

https://dpsu.gov.ua/ua/Viizd-za-kordon- ... tnih-ditey

Маленький нюанс - на пограничном посту нельзя пользоваться телефоном. При попытке воспользоваться интернетом нам в грубой форме сказали спрятать.

Имея постановление на руках нам уже было пофиг. Там четко написано - оспаривать в суде! Точка.

Если бы я был юристом, то может и поспорил бы с ним на месте. А сейчас уже вариантов нет.
myshapiton
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