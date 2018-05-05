З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми
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ross73sr написав:myshapiton Вообще то за пересечение границы отвечают пограничники ,а не таможенники...
Наверное первоапрельская шутка. На горячей линии пограничной службы ничего не знают. Найдите сайт и позвоните сами. Кстати, там есть перечень документов с какими можно пересекать границу несовершенно летним детям, в том числе и с вклеенной фоткой в паспорт родителя. В том году ездили с ребенком 11-ти лет с вклеенной фотографией в паспорт когда ребенку было лет семь . Никаких проблем.
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