Всього люди витратили на їжу 809 млрд грн.
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
А без роздування "зради" не можна? Шкалу цікаво обрали від 37% а не від 0, щоб виглядала страшнішою, хоча, 1-2% туди-сюди зовсым не принципово. У нас ціни на транспорт та комунальні послуги регулюються адміністративно, і ящо минулого року різкого підвищеня не було, то, при зростанні доходів, частка цих витрат у витратах людей скоротилася, а частка витрат на харч зросла. Але ж треба какашкою кинути у "злочинну владу", як без цього, правда ж журашлюшки?
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:13
До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44
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