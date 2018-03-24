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Українці встановили новий
рекорд з частки витрат на їжу...

Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...

Пропонуємо до обговорення:
Всього люди витратили на їжу 809 млрд грн.

Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

А без роздування "зради" не можна? Шкалу цікаво обрали від 37% а не від 0, щоб виглядала страшнішою, хоча, 1-2% туди-сюди зовсым не принципово. У нас ціни на транспорт та комунальні послуги регулюються адміністративно, і ящо минулого року різкого підвищеня не було, то, при зростанні доходів, частка цих витрат у витратах людей скоротилася, а частка витрат на харч зросла. Але ж треба какашкою кинути у "злочинну владу", як без цього, правда ж журашлюшки?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:13

До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44

  andriyzhagun написав:До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(

А з вас не роблять? Подивіться на мінімальну ЗП і пенсію в євро (ми ж Єропа, ха-ха), на ВВП на дш населення, інфляцію. То хто дурень і чи є/була перемога?
Rainbow
 
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