Всього люди витратили на їжу 809 млрд грн.
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
А без роздування "зради" не можна? Шкалу цікаво обрали від 37% а не від 0, щоб виглядала страшнішою, хоча, 1-2% туди-сюди зовсым не принципово. У нас ціни на транспорт та комунальні послуги регулюються адміністративно, і ящо минулого року різкого підвищеня не було, то, при зростанні доходів, частка цих витрат у витратах людей скоротилася, а частка витрат на харч зросла. Але ж треба какашкою кинути у "злочинну владу", як без цього, правда ж журашлюшки?
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:13
До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:27
Как сказал Бирюков (присосавшийся к военным потокам), на соседнем ресурсе, кто критикует власть - враги. Так что всем петь диферамбы ;)
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:59
На youtuбе ребята выложили видео "обед бомжа в Украине за 1$.." и "обед бомжа в Польше за 1$" Цена на примитивный набор оказалась одинаковой
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:08
Re: Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу.
Само собою - оце журналісти просто або маніпулюють , або тупенькі - і просто кропають рядки ... Вартість продуктів харчування у нас на рівні Європи ( ну трохи менше більш за рахунок приватних городів та низької якості від великих виробників ) . А зарплати набагато менші - от і вся арифметика .
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:10
А вот и наглядное подтверждение тому, что потребительская инфляция в реальности выше, чем рост номинальной зарплаты!
Госстат сам и вскрыл свою ложь!
Не бывает роста доли расходов на питание, когда цены на продукты растут медленнее, чем зарплаты.
Напомню, что Госстат дает инфляцию 2017 г. 13,7%, а прирост средней номинальной зарплаты - на 35,6% (декабрь 2017 г. 8777 грн против декабря 2016 г. 6475 грн).
В таких условиях неизбежно будет падать доля повседневных расходов (включая питание) и расти - долгосрочных.
А теперь посмотрите на приведенную таблицу - доля образования и отдыха падает, питания растет.
Это может происходить только при уменьшении реальных располагаемых доходов, а не увеличении.
Вывод - либо сильно занижают инфляцию, либо сильно завышают рост ЗП, либо средненько "балуются" и тем, и другим (наиболее вероятно).
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2016
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
реклама
|