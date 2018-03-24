RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці встановили новий
рекорд з частки витрат на їжу...

Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...

Пропонуємо до обговорення:
Всього люди витратили на їжу 809 млрд грн.

Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу з 2010 року (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81026
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

А без роздування "зради" не можна? Шкалу цікаво обрали від 37% а не від 0, щоб виглядала страшнішою, хоча, 1-2% туди-сюди зовсым не принципово. У нас ціни на транспорт та комунальні послуги регулюються адміністративно, і ящо минулого року різкого підвищеня не було, то, при зростанні доходів, частка цих витрат у витратах людей скоротилася, а частка витрат на харч зросла. Але ж треба какашкою кинути у "злочинну владу", як без цього, правда ж журашлюшки?
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:13

До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44

  andriyzhagun написав:До речі, це приклад манімуляції свідомістю. Так із вас, панове, роблять дурнів. :-(

А з вас не роблять? Подивіться на мінімальну ЗП і пенсію в євро (ми ж Єропа, ха-ха), на ВВП на дш населення, інфляцію. То хто дурень і чи є/була перемога?
Rainbow
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:21

Работаем за еду... Теперь и статистика подтвердила.
dsbiznes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:27

Как сказал Бирюков (присосавшийся к военным потокам), на соседнем ресурсе, кто критикует власть - враги. Так что всем петь диферамбы ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:59

На youtuбе ребята выложили видео "обед бомжа в Украине за 1$.." и "обед бомжа в Польше за 1$" Цена на примитивный набор оказалась одинаковой
Moimir
 
Повідомлень: 435
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:08

Re: Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу.

Само собою - оце журналісти просто або маніпулюють , або тупенькі - і просто кропають рядки ... Вартість продуктів харчування у нас на рівні Європи ( ну трохи менше більш за рахунок приватних городів та низької якості від великих виробників ) . А зарплати набагато менші - от і вся арифметика .
Puente
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:10

А вот и наглядное подтверждение тому, что потребительская инфляция в реальности выше, чем рост номинальной зарплаты!

Госстат сам и вскрыл свою ложь!

Не бывает роста доли расходов на питание, когда цены на продукты растут медленнее, чем зарплаты.

Напомню, что Госстат дает инфляцию 2017 г. 13,7%, а прирост средней номинальной зарплаты - на 35,6% (декабрь 2017 г. 8777 грн против декабря 2016 г. 6475 грн).

В таких условиях неизбежно будет падать доля повседневных расходов (включая питание) и расти - долгосрочных.

А теперь посмотрите на приведенную таблицу - доля образования и отдыха падает, питания растет.

Это может происходить только при уменьшении реальных располагаемых доходов, а не увеличении.

Вывод - либо сильно занижают инфляцию, либо сильно завышают рост ЗП, либо средненько "балуются" и тем, и другим (наиболее вероятно).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2016
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
Criticus
9
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2162 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:25

Рост доли расходов на еду является одним из основных показателей увеличения бедности населения.

Между прочим, 42,1% на еду и безалкогольные напитки = ужасно много. По всем 28 странам ЕС этот показатель в 2016 составлял 12,2%. Последние данные по США, которые попались на глаза, 6,5%.

Здобулы?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s_braganets, Shram, Вкладчик1234 і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування
R2 » Пон 26 бер, 2018 08:20
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 08:57
antonivs3
Українці розробили інтернет-платформу для захисту...
R2 » Нед 25 бер, 2018 07:57
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 21:04
Аудитор
Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця 1, 2
R2 » Суб 24 бер, 2018 15:41
12 841
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:08
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54945)
26.03.2018 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.