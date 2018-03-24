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Українці встановили новий
рекорд з частки витрат на їжу...

Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:37

мы нищии - гройсману и порошенко даже и не стыдно !
AF_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:52

Виноваты журналисты в том, что инфляция в стране зашкаливает и люди становятся беднее? А кто виноват в том, что ставленник Порошенко некий Картошкин, который в своё время развалил Снвастопольский морской завод, а сейчас директор николаевской Зоря-машпроект получил за 2017 год зарплаты 5.8 млн грн? Это на госпредприятии, которое он разваливает. Этой порошенковскую идиотизм времени - залезть на госпредприятие и разорять его за счёт неконтролируемых выплат себе и сраколизам - но быть лояльным к этой коррумпированной власти, которая уничтожает страну и стремится всеми щупальцами удержаться на ещё пяток лет - чтобы окончательно превратить это место в пустыню без работы и мозгов. А лизоблюды вылезли в эфир - пора уже, выборы скоро - а тут информация не по ветру, это вы, Громадяне, неблагодарные такие - мешаете нам обворовывать общество.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:08

  phantom_systems написав:Рост доли расходов на еду является одним из основных показателей увеличения бедности населения.

Между прочим, 42,1% на еду и безалкогольные напитки = ужасно много. По всем 28 странам ЕС этот показатель в 2016 составлял 12,2%. Последние данные по США, которые попались на глаза, 6,5%.


Зато вот эти нас чуть-чуть обходят

Украина - 42%
Камерун -45%
Кения - 46%
Нигерия - 56%

Мы точно пытаемся в Европу двигаться?
Больше похоже на то что идем мы в Африку
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:12

  Shram написав: Зато вот эти нас чуть-чуть обходят Украина - 42% Камерун -45% Кения - 46% Нигерия - 56% Мы точно пытаемся в Европу двигаться? Больше похоже на то что идем мы в Африку

А причем здесь "зато" :) Там по климатическим условиям за тепло не нужно платить и расходы на одежду ниже вдвое, а то и втрое.

Добавьте к нашим 42% за питание еще эти расходы (+12-14 п.п.), и мы "дадим фору" всей Африке...
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:57

  Criticus написав: А причем здесь "зато" :) Там по климатическим условиям за тепло не нужно платить и расходы на одежду ниже вдвое, а то и втрое. Добавьте к нашим 42% за питание еще эти расходы (+12-14 п.п.), и мы "дадим фору" всей Африке...

Если верить СМИ, то Украину по уровню зарплат опережают 14 стран Африки: Маврикий 9770$, Габон 7210$..Нигерия 2450$, Украина 2310$
Moimir
 
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  #<12
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