Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:52
Виноваты журналисты в том, что инфляция в стране зашкаливает и люди становятся беднее? А кто виноват в том, что ставленник Порошенко некий Картошкин, который в своё время развалил Снвастопольский морской завод, а сейчас директор николаевской Зоря-машпроект получил за 2017 год зарплаты 5.8 млн грн? Это на госпредприятии, которое он разваливает. Этой порошенковскую идиотизм времени - залезть на госпредприятие и разорять его за счёт неконтролируемых выплат себе и сраколизам - но быть лояльным к этой коррумпированной власти, которая уничтожает страну и стремится всеми щупальцами удержаться на ещё пяток лет - чтобы окончательно превратить это место в пустыню без работы и мозгов. А лизоблюды вылезли в эфир - пора уже, выборы скоро - а тут информация не по ветру, это вы, Громадяне, неблагодарные такие - мешаете нам обворовывать общество.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:08
Зато вот эти нас чуть-чуть обходят
Украина - 42%
Камерун -45%
Кения - 46%
Нигерия - 56%
Мы точно пытаемся в Европу двигаться?
Больше похоже на то что идем мы в Африку
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:12
А причем здесь "зато" :) Там по климатическим условиям за тепло не нужно платить и расходы на одежду ниже вдвое, а то и втрое.
Добавьте к нашим 42% за питание еще эти расходы (+12-14 п.п.), и мы "дадим фору" всей Африке...
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:57
Если верить СМИ, то Украину по уровню зарплат опережают 14 стран Африки: Маврикий 9770$, Габон 7210$..Нигерия 2450$, Украина 2310$
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