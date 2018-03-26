Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу...

Додано: Пон 26 бер, 2018 12:52

Виноваты журналисты в том, что инфляция в стране зашкаливает и люди становятся беднее? А кто виноват в том, что ставленник Порошенко некий Картошкин, который в своё время развалил Снвастопольский морской завод, а сейчас директор николаевской Зоря-машпроект получил за 2017 год зарплаты 5.8 млн грн? Это на госпредприятии, которое он разваливает. Этой порошенковскую идиотизм времени - залезть на госпредприятие и разорять его за счёт неконтролируемых выплат себе и сраколизам - но быть лояльным к этой коррумпированной власти, которая уничтожает страну и стремится всеми щупальцами удержаться на ещё пяток лет - чтобы окончательно превратить это место в пустыню без работы и мозгов. А лизоблюды вылезли в эфир - пора уже, выборы скоро - а тут информация не по ветру, это вы, Громадяне, неблагодарные такие - мешаете нам обворовывать общество.