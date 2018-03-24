Однак навіть у Вінниці, Луцьку та Харкові якість надання послуг не дотягує до 4 за 5-бальною шкалою.
Дивися повний текст Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:20
Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування
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Дивися повний текст Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:57
Вранье, лучше всего украинцам живется в Кракове, Варшаве и Москве
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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