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Українці обрали міста, де їм
найкраще живеться - опитування

Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:20

Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Однак навіть у Вінниці, Луцьку та Харкові якість надання послуг не дотягує до 4 за 5-бальною шкалою.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:57

Вранье, лучше всего украинцам живется в Кракове, Варшаве и Москве
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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