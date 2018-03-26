Однак навіть у Вінниці, Луцьку та Харкові якість надання послуг не дотягує до 4 за 5-бальною шкалою.
Дивися повний текст Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:20
Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування
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Дивися повний текст Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:57
Вранье, лучше всего украинцам живется в Кракове, Варшаве и Москве
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 27 бер, 2018 02:28
Не соглашусь, по версии The Economist рейтинг-2017 комфортности для проживания городов выглядит так:
10 первых, вошедших в рейтинг:
1. Мельбурн (Австралия) 97,5
2. Вена (Австрия) 97,4
3. Ванкувер (Канада) 97,3
4. Торонто (Канада) 97,2
5. Калгари (Канада) 96,6
6. Аделаида (Австралия) 96,6
7. Перт (Австралия) 95,9
8. Окленд (Новая Зеландия) 95,7
9. Хельсинки (Финляндия) 95,6
10. Гамбург (Германия) 95,0
................
10 последних, вошедших в рейтинг:
131. Киев (Украина) 47,8
132. Дуала (Камерун) 44,0
133. Хараре (Зимбабве) 42,6
134. Карачи (Пакистан) 40,9
135. Алжир (Алжир) 40,9
136. Порт Морсби (Папуа Новая Гвинея) 39,6
137. Дака (Бангладеш) 38,7
138. Триполи (Ливия) 36,6
139. Лагос (Нигерия) 36,0
140. Дамаск (Сирия) 30,2
Такшо, "перемогамыздобулы" - Киев все-таки попал в рейтинг .
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