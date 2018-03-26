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Українці обрали міста, де їм
найкраще живеться - опитування

Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:20

Українці обрали міста, де їм найкраще живеться - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Однак навіть у Вінниці, Луцьку та Харкові якість надання послуг не дотягує до 4 за 5-бальною шкалою.

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R2
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А чего тогда все в Киев рвутся?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:57

Вранье, лучше всего украинцам живется в Кракове, Варшаве и Москве
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 02:28

  antonivs3 написав:Вранье, лучше всего украинцам живется в Кракове, Варшаве и Москве


Не соглашусь, по версии The Economist рейтинг-2017 комфортности для проживания городов выглядит так:
10 первых, вошедших в рейтинг:
1. Мельбурн (Австралия) 97,5
2. Вена (Австрия) 97,4
3. Ванкувер (Канада) 97,3
4. Торонто (Канада) 97,2
5. Калгари (Канада) 96,6
6. Аделаида (Австралия) 96,6
7. Перт (Австралия) 95,9
8. Окленд (Новая Зеландия) 95,7
9. Хельсинки (Финляндия) 95,6
10. Гамбург (Германия) 95,0
................
10 последних, вошедших в рейтинг:
131. Киев (Украина) 47,8
132. Дуала (Камерун) 44,0
133. Хараре (Зимбабве) 42,6
134. Карачи (Пакистан) 40,9
135. Алжир (Алжир) 40,9
136. Порт Морсби (Папуа Новая Гвинея) 39,6
137. Дака (Бангладеш) 38,7
138. Триполи (Ливия) 36,6
139. Лагос (Нигерия) 36,0
140. Дамаск (Сирия) 30,2
http://www.eiu.com/


Такшо, "перемогамыздобулы" - Киев все-таки попал в рейтинг :mrgreen: .
rjkz
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