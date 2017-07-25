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За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:29

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
21 березня уряд схвалив нову економічну програму розвитку українських доріг на 2018-2022 роки

Дивися повний текст За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:29

В пятницу наблюдал как какую то жижу с мелким отсевом заливали в ямки с водой. Нанотехнологии.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:34

скоро миллиарды долларов потекут в карманы чиновников. Де...
Децентрализация.
Пока садить не будете никого, ничего не поможет.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:43

Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.
Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44

В пятницу наблюдал как какую то жижу с мелким отсевом заливали в ямки с водой. Нанотехнологии.

А что они эти ямки асфальтировать сейчас должны?
dusenko4
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:46

Re: За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

Недавно в Броварах ездил по центральной, а потом с Броваров да в Киев. Такое ощущение что Бровары и есть столица Украинских дорог.))) А в Киеве идут военные действия.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:46

Які дороги, де вони? У Києві вони відсутні, позорище
Rainbow
 
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