21 березня уряд схвалив нову економічну програму розвитку українських доріг на 2018-2022 роки
Дивися повний текст За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:29
За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:29
В пятницу наблюдал как какую то жижу с мелким отсевом заливали в ямки с водой. Нанотехнологии.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:34
скоро миллиарды долларов потекут в карманы чиновников. Де...
Децентрализация.
Пока садить не будете никого, ничего не поможет.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:43
Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.
Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:44
А что они эти ямки асфальтировать сейчас должны?
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:46
Re: За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
Недавно в Броварах ездил по центральной, а потом с Броваров да в Киев. Такое ощущение что Бровары и есть столица Украинских дорог.))) А в Киеве идут военные действия.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:23
Не знаю, не знаю. Пока наблюдаю стандартную картину схода асфальта вместе с снегом :)
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:29
В Киеве если по Бажана проедешь, так тоже кажется что все супер. В Броварах сверните куда-то на торгмаш или прокатитесь до княжичей или по окружной попробуйте объехать - все встанет на места
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:32
Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли?
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