За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:49
Во всем развитом мире действующие премьеры и президенты рассказывают о том что у же сделано. У нас же все сказки а-ля "через три-пять лет наступит коммунизм".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:12
Очередной лозунг в стиле "пятилетку в четыре года выполним". Лучше бы продемонстрировал текущие достижения. Если такие имеются.
реклама
|