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За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:49

Во всем развитом мире действующие премьеры и президенты рассказывают о том что у же сделано. У нас же все сказки а-ля "через три-пять лет наступит коммунизм".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:12

Очередной лозунг в стиле "пятилетку в четыре года выполним". Лучше бы продемонстрировал текущие достижения. Если такие имеются.
phantom_systems
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