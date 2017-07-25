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За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:49

Во всем развитом мире действующие премьеры и президенты рассказывают о том что у же сделано. У нас же все сказки а-ля "через три-пять лет наступит коммунизм".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:12

Очередной лозунг в стиле "пятилетку в четыре года выполним". Лучше бы продемонстрировал текущие достижения. Если такие имеются.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:35

  sequence написав:
  p_a_l написав:В Броварах сверните куда-то на торгмаш или прокатитесь до княжичей или по окружной попробуйте объехать - все встанет на места

ну я живу на торгмаше, намного лучше дороги - вчера пока из Киева выехал, думал машина развалится... а окружная, то уже простите - область, иная зона ответственности

я в Бровары из Киева переехал, в расчете меньше тратить на ремонт машины ) а тут еще и коммуналка радует...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:48

  Faceless написав:
  LOKY написав:Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.
Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?

Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли?

Улица на которой живу. После зимы машиной там просто жалко ездить, едешь змейкой и то все не объедешь.
Лежачие полицейские уже просто не нужны и так не разгонишься.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:59

  Tamagoch написав:ну я живу на торгмаше, намного лучше дороги - вчера пока из Киева выехал, думал машина развалится... а окружная, то уже простите - область, иная зона ответственности

я в Бровары из Киева переехал, в расчете меньше тратить на ремонт машины ) а тут еще и коммуналка радует...

Это когда это там подлатать успели? Буду ехать за птицей в Княжичи, заеду, порадуюсь за Вас. Меньше тратить в Браварах на ремонт машины идея так себе, так как для этого из Броваров выезжать не желательно - на дому работаете? Вообще, честно говоря, тяжело переношу жизнь на Левом берегу Днепра, может, в силу того, что всю жизнь работаю на правом. Сколько бы там дороги не делали - все равно не уеду, не прет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:24

и тут Остапа понесло...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:40

За полгода - с августа 2017 по январь 2018 в Черкассах проведен отличный ремонт моста и дороги на дамбе.
Кто ездил там, поймет - како было и что стало.

avax
 
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