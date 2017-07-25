За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:49
Во всем развитом мире действующие премьеры и президенты рассказывают о том что у же сделано. У нас же все сказки а-ля "через три-пять лет наступит коммунизм".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:12
Очередной лозунг в стиле "пятилетку в четыре года выполним". Лучше бы продемонстрировал текущие достижения. Если такие имеются.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:35
ну я живу на торгмаше, намного лучше дороги - вчера пока из Киева выехал, думал машина развалится... а окружная, то уже простите - область, иная зона ответственности
я в Бровары из Киева переехал, в расчете меньше тратить на ремонт машины ) а тут еще и коммуналка радует...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:48
Улица на которой живу. После зимы машиной там просто жалко ездить, едешь змейкой и то все не объедешь.
Лежачие полицейские уже просто не нужны и так не разгонишься.
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:59
Это когда это там подлатать успели? Буду ехать за птицей в Княжичи, заеду, порадуюсь за Вас. Меньше тратить в Браварах на ремонт машины идея так себе, так как для этого из Броваров выезжать не желательно - на дому работаете? Вообще, честно говоря, тяжело переношу жизнь на Левом берегу Днепра, может, в силу того, что всю жизнь работаю на правом. Сколько бы там дороги не делали - все равно не уеду, не прет
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:24
и тут Остапа понесло...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:40
За полгода - с августа 2017 по январь 2018 в Черкассах проведен отличный ремонт моста и дороги на дамбе.
Кто ездил там, поймет - како было и что стало.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:07
Здесь тоже вкинули не один лям https://www.youtube.com/watch?v=m44F4ffA31w.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:23
avax сколько эта дорога составляет процентов от общего кол-ва дорог Украины. Какие должны быть темпы строительства чтобы привести в хорошее состояние хотя-бы половину от этого числа (явно не 3-5 лет).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:27
Конечно, в любом случае вывод всегда один - опять все плохо, опять все не так
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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