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За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:30

  avax написав:За полгода - с августа 2017 по январь 2018 в Черкассах проведен отличный ремонт моста и дороги на дамбе.
Кто ездил там, поймет - како было и что стало.


Это все конечно хорошо но есть к сожалению смела и золотоноша и вообще Черкасская область полная Ж
Киев ЧеркассыЗображення

Смела
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

  Faceless написав:
  LOKY написав:Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.
Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?

Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли?

Были бы вы водитель - таких вопросов не задавали бы. Регулярно езжу в Ашан, который находится в ТРК "Проспект" и по Лесному. Развалились дороги на улице Киото, Гната Хоткевича, Шолом-Алейхема (эти дороги еще осенью были в неплохом состоянии). Заехал на Троещину - ул. Закревского убита в хлам. Это только то, что помню.
Летом ездил через Таращу в Станишовку, там дороги были получше.
Надеюсь следующим вашим вопросом не будет прислать фотографии дорог?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:20

Re: За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

  avax написав:За полгода - с августа 2017 по январь 2018 в Черкассах проведен отличный ремонт моста и дороги на дамбе.
Кто ездил там, поймет - како было и что стало.

жил пару лет в Черкассах. шикарно сделали.
а вот мост в Харькове через московский проспект по проспекту Ландау
работы идут уже 9 месяцев, дорожного полотна уже почти нет, не сделано практически ничего.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:38

Фраза - "Мы за 3-5 лет..." в сладких устах пана Гройсмана означает несколько иное - Мы (кто это "МЫ" у него лично нужно спросить), а точнее "Я" еще планирую посидеть на вашей шее 3-5 лет. Таких денег на рынке в Виннице я ведь не заработаю.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30

  sequence написав:Это когда это там подлатать успели? Буду ехать за птицей в Княжичи, заеду, порадуюсь за Вас.

где ж я говорил, что подлатали? из-за посыпавшейся окружной, я теперь через город езжу, но мне особо и не надо ездить по той окружной, я ж не для того переезжал )

  sequence написав:Меньше тратить в Браварах на ремонт машины идея так себе, так как для этого из Броваров выезжать не желательно - на дому работаете?

в Броварах работаю... гонять в Киев каждый день - это для мазохистов... ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:17

  Faceless написав:
  LOKY написав:Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.
Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?

Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли?


Как только все лужи у нас сойдут - повыкладываю, если пожелаете, новые ямы у нас в Днепре. Именно новые, а не разросшиеся старые (которых на порядок больше).
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:19

Пусть Гройсман попытается проехать по Гарматной с проспекта перемоги в Киеве! Там просто ужас. Вообще в Соломенском районе дороги после зимы смыло. Ихтамнет.
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