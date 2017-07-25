За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

Faceless написав: LOKY написав: Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.

Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь? Дороги в Киеве хуже чем в селах. При том, что еще осенью были в неплохом состоянии.Если они разваливаются за 3-4 месяца то о каком восстановлении идет речь?

Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли? Столько рассказов о дорогах, которые якобы рассыпаются за 3-4 месяца, но ни примера, что ж конкретно так рассыпалось, ни тем более сел, где якобы дороги лучше - в Конча-Заспе, что ли?

Были бы вы водитель - таких вопросов не задавали бы. Регулярно езжу в Ашан, который находится в ТРК "Проспект" и по Лесному. Развалились дороги на улице Киото, Гната Хоткевича, Шолом-Алейхема (эти дороги еще осенью были в неплохом состоянии). Заехал на Троещину - ул. Закревского убита в хлам. Это только то, что помню.Летом ездил через Таращу в Станишовку, там дороги были получше.Надеюсь следующим вашим вопросом не будет прислать фотографии дорог?