Это все конечно хорошо но есть к сожалению смела и золотоноша и вообще Черкасская область полная Ж
Киев Черкассы
Смела
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:30
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
Были бы вы водитель - таких вопросов не задавали бы. Регулярно езжу в Ашан, который находится в ТРК "Проспект" и по Лесному. Развалились дороги на улице Киото, Гната Хоткевича, Шолом-Алейхема (эти дороги еще осенью были в неплохом состоянии). Заехал на Троещину - ул. Закревского убита в хлам. Это только то, что помню.
Летом ездил через Таращу в Станишовку, там дороги были получше.
Надеюсь следующим вашим вопросом не будет прислать фотографии дорог?
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:20
Re: За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
жил пару лет в Черкассах. шикарно сделали.
а вот мост в Харькове через московский проспект по проспекту Ландау
работы идут уже 9 месяцев, дорожного полотна уже почти нет, не сделано практически ничего.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:38
Фраза - "Мы за 3-5 лет..." в сладких устах пана Гройсмана означает несколько иное - Мы (кто это "МЫ" у него лично нужно спросить), а точнее "Я" еще планирую посидеть на вашей шее 3-5 лет. Таких денег на рынке в Виннице я ведь не заработаю.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:30
где ж я говорил, что подлатали? из-за посыпавшейся окружной, я теперь через город езжу, но мне особо и не надо ездить по той окружной, я ж не для того переезжал )
в Броварах работаю... гонять в Киев каждый день - это для мазохистов... ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:17
Как только все лужи у нас сойдут - повыкладываю, если пожелаете, новые ямы у нас в Днепре. Именно новые, а не разросшиеся старые (которых на порядок больше).
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:19
Пусть Гройсман попытается проехать по Гарматной с проспекта перемоги в Киеве! Там просто ужас. Вообще в Соломенском районе дороги после зимы смыло. Ихтамнет.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:31
да при чем тут гройсман с укравтодором до вашей гарматной. Вам подсказать где ваш керманыч сидит на крещатике? или офис киевавтодора помочь найти? вы депутатов в свой район выбираете? это ваши представители, идите и проводите с ними беседу
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26
Да не, все зашибись, как обычно.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:31
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