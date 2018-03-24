За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

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Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !