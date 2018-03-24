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За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:17

Попередники виноваты-ихнего асфальта только на пять лет хватило. Ворюги!
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:05

Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:08

  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Вы-же не хотите сказать, что наш Премьер - 3,14 3 ДА БОЛ ? :shock: :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:26

  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Ответ неверный.
Вы забыли про то что вновь отремонтированные дороги через 5-10 лет нужно снова ремонтировать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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